Pazar günü Lefkoşa Kent Turu düzenleniyor

Lefkoşa surlar içini yeniden canlandırmak ve tanıtmak amacıyla etkinliklerini sürdüren Surlariçi Paltformu, pazar günü yeni bir kent turu düzenliyor.

İlki geçtiğimiz ay Araştırmacı Mete Hatay rehberliğinde yapılan kent turunun pazar günü yapılacak ikincisine, Arkeolog Doç. Dr. Müge Şevketoğlu rehberlik yapacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen gezi, saat 15.30’da Selimiye Meydanı’ndan başlayacak.

Platform’un düzenlediği Mete Hatay rehberliğindeki ilk gezide, Lefkoşa Surlariçi’nin tarihi dokusu geçmişten bugüne günlük yaşam hikayeleri ile birlikte anlatılmış ve büyük ilgi görmüştü.

Vakıflar İdaresi, Ticaret ve Sanayi odaları, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Vakıflar Bankası, YDÜ, Sidestreets, Eğitim ve Kültür İnisiyatifi, Lefkoşa Belediyesi, Turkcell, Telsim, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile İsvic İletişim’in paydaşlığında faaliyet gösteren Surlariçi Platformu’nun kent turları, her ayın ikinci pazarı devam edecek.