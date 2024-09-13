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Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 5 saat trafiğe kapatılacak

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Bisiklet yarışı nedeniyle pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 5 saat trafiğe kapatılacak
Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 5 saat trafiğe kapatılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yarışı nedeniyle pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamı trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirlenen saatlerde ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Açıklamada, bahse konu güzergahı kullanacakların, kendi ve sporcuların can ve mal güvenlikleri için yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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