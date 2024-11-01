Pazar Günü, Metehan-Alayköy Çevre Yolunda Bisiklet Yarışı Gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 07.00-12.00 arasında Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bisiklet yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde bisikletli sporcular, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerindeki Sevgi Çemberi'nden başlayarak çevre yolunu takip edecek; Alayköy Ağıllar Çemberi'nden geri dönerek aynı güzergâh üzerinden Sevgi Çemberi'ne varacak ve yarış bu noktada sona erecektir.

Yarış süresince Metehan-Alayköy Çevre Yolu'nun Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasındaki bölümü polis tarafından trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım, alternatif yollar üzerinden sağlanacaktır.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de sporcuların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri; ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.