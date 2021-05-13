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Pazar Günü Tam Kapanma Uygulaması 27 Mayıs’ta Sona Erecek

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde; 27 Mayıs tarihinden itibaren pazar günü tam kapanma uygulaması kaldırılacak.
Pazar Günü Tam Kapanma Uygulaması 27 Mayıs’ta Sona Erecek

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde; 27 Mayıs tarihinden itibaren pazar günü tam kapanma uygulaması kaldırılacak.

21.00 olan gece sokağa çıkma yasağı başlama saati 17 Mayıs’tan itibaren 22.00, 27 Mayıs’tan itibaren ise 23.00 olacak.

Kararlara göre, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörlerin kapanış saatleri de bir saat uzatıldı. Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; marketler 07:00-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-21:30 saatleri arasında hizmet verecek. 

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