Pazar... İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri

MELEKLER TAKIMI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor.
12 Şubat 2023 Pazar günü 8 öğrencimiz ile 5 öğretmen ve velimizin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii'nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.
Öğle:
Lala Mustafa Paşa Camii
1.Elvin Çavdır
2.Havva Balcı çavdır
3.Evren Çavdır
Yeniboğaziçi Camii
1.Havin Kılıç
2.Osman Çetintaş
Dörtyol Camii
1.Ecem yeniçeri
2.Bedriye Yeniçeri
İkindi:
Lala Mustafa Paşa Camii
1.Sahil Özberkman
2.Asya Tülek
3.İzcan Nurluöz
4.Mustafa Sabancı
5.Ali Karasel
Mormenekşe Camii
1.Perihan Çetiner
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