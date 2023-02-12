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Pazar... İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri

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Pazar... İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri
Pazar... İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri

MELEKLER TAKIMI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor.

12 Şubat 2023 Pazar günü 8 öğrencimiz ile 5 öğretmen ve velimizin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii'nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.

 

Öğle:

Lala Mustafa Paşa Camii

1.​Elvin Çavdır

2.​Havva Balcı çavdır

3.​Evren Çavdır

 

Yeniboğaziçi Camii

1.​Havin Kılıç

2.​Osman Çetintaş

 

Dörtyol Camii

1.​Ecem yeniçeri

2.​Bedriye Yeniçeri

 

İkindi:

Lala Mustafa Paşa Camii

1.​Sahil Özberkman

2.​Asya Tülek

3.​İzcan Nurluöz

4.​Mustafa Sabancı

5.​Ali Karasel
 

Mormenekşe Camii

1.​Perihan Çetiner

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