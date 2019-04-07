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Pazar saydılar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar saydılar yine öndeyiz

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İmamoğlu: Pazar saydılar, Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar saydılar yine öndeyiz
Pazar saydılar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar saydılar yine öndeyiz

İmamoğlu açıklama yapıyor;

 

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