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Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi 7-13 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık sürede yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi 7-13 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık sürede yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre, bugün ve yarın açık az bulutlu, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba ise parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24 – 27 derece santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, bugün ve pazar günleri zaman zaman kuvvetli esecek.

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