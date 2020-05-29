Pazarcı kadın doğurduğu bebeği tezgahın altına attı

HA'nın haberine göre olay İzmir Tire’de meydana geldi.
Tire cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. Kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.
BEBEK KURTARILAMADI
Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumdan şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu. Yurttaşlar durumu hemen 112’ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.
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