  • BIST 1.910,41
  • Altın 778.92713
  • Dolar 13.722
  • Euro 15.5258
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Pazardan Perşembeye kadar hava yağışlı

» »
Pazardan Perşembeye kadar hava yağışlı
Pazardan Perşembeye kadar hava yağışlı

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre, 4- 10 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu, Pazar parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Salı parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak, cuma parçalı bulutlu olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 20-23 derece, pazar günü ise 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Ve İstanbul Şubesi’nden Bir Heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti03 Aralık 2021 Cuma 17:35
  • Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşımızın GKRY Yetkililerine Teslim Edilmesini Şiddetle Kınıyoruz03 Aralık 2021 Cuma 17:18
  • Sağlık Bakanlığından Açıklama03 Aralık 2021 Cuma 17:12
  • Sururi: Engel Olmayalım, Engelleri Kaldıralım03 Aralık 2021 Cuma 16:58
  • Tabipler Birliği: Denetimleri Sıkılaştırın Ve Bazı Kısıtlamalara Gidin03 Aralık 2021 Cuma 16:43
  • Dünya Engelliler Farkındalık Günü Dolayısı ile TKÖD Eğitim Verdi03 Aralık 2021 Cuma 16:23
  • Kasım Ayı Enflasyonu 5.5203 Aralık 2021 Cuma 16:16
  • Güneyli: Yasal Haklarımızın Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz03 Aralık 2021 Cuma 15:44
  • Tatar: Engellilik Konusu, Günümüzde İnsan Hakları Meselesi Olarak Kabul Edilmektedir03 Aralık 2021 Cuma 15:31
  • Bengihan: Engelli İnsanımız Mağduriyetin Katmerlisini Yaşıyor03 Aralık 2021 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti