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Pazarkule Sınır Kapısı’nda göçmen krizi sürüyor

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Pazarkule Sınır Kapısı’nda göçmen krizi sürüyor
Pazarkule Sınır Kapısı’nda göçmen krizi sürüyor

Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele sürüyor.

Güvenlik güçleri,tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı, tazyikli suyla müdahale etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’ndan çıkan bildiriye tepki gösterdi, ‘Türkiye’ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutması’ tavsiyesinde bulundu.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, Yunan Güvenlik Güçleri tarafından aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.

Bunun üzerine Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla müdahale de edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi…Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları’nın dünkü olağanüstü toplantısında kabul edilen bildiriye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,“Avrupa Birliği’nin göç ve güvenlik konularında ülkemizin karşı karşıya olduğu olağanüstü yükü ve harcadığı çabaları hala kavrayamadığını açıkça ortaya koymaktadır” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin, dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, “Bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir.

Esasen bu bildiri ile AB’nin kendisi bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmektedir. AB, Türkiye’ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı, 18 Mart Mutabakatı’nı bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır” denildi.

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