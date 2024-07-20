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Pazarlamacıdan büyük vurgun... 3 kişi daha tutuklandı

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Haspolatta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan P.İ'nin ardından aranmakta olan suç ortakları H.S, N.B ve R.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Pazarlamacıdan büyük vurgun... 3 kişi daha tutuklandı

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı.

Şaban, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de zanlı P.İ'nin pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı P.İ'nin ifadesinde bu suçu işlerken kendisine 3 zanlının isimli İşletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi.

Polis soruşturma kapsamında aranmakta olan ve suç ortağı olan zanlıların tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam etiğini, aranan 2 kişinin daha olduğu ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu ifade ederek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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