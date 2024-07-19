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Pazarlamacıdan büyük vurgun

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Haspolatta pazarlamacı olarak çalıştığı bir şierkette sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki P.İ sabah mahkemeye çıkarıldı.
Pazarlamacıdan büyük vurgun

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı.

Polis, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, sağlık sorunlarından dolayı zanlının henüz ifadesinin alınmadığını, aranan şahıslar ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine ise tanıklar olduğunu, onların da ifadesinin araştırılacağını belirtti.

Zanlının avukatı ise 3 günlük süreye itiraz etmezken, zanlının kendisinin teslim olduğunu, 5 suç ortağı olduğunu, en az parayı kendisinin aldığını, suç ortaklarının daha fazla para aldığını söylediğini aktardı.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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