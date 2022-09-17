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Pazartesi 3 okulda grev var!

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KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak çalışan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiğini belirterek, pazartesi günü üç okulda uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.
Pazartesi 3 okulda grev var!

Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldıklarını duyuran Serdaroğlu,  Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete "duyarsız kalmakla eleştirisinde bulunarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlatmış olduğu emek sömürüsüne seyirci kalamayacağımızı bilsinler” dedi.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

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