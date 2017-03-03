Muhalefet Partilerinin Erken Seçim ve Güvensizlik Önergesi konusunda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş “2018 yılına kadar seçim yok” dedi, meclise neden gitmediklerini açıkladı.

“Ülkede bekleyen birçok iş var, o nedenle istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diyen Denktaş, Pazartesi Meclis’te olacaklarını ve Sayıştay üyeliğiyle ilgili münhalin iptalini isteyeceklerini söyledi.

Diyalog Gazetesi’ne açıklamada bulunan Denktaş, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçim konusunda muhalefete ‘Hodri Meydan’ dediğinin anımsatılması üzerine “Ortağımız başka başka nedenlerle seçime gidelim derse o da sorumsuzluk olur. Ancak öyle bir şey de yok benim bildiğim kadarıyla” dedi.

Denktaş, Meclis genel Kurulu’nun toplanmaması ve Sayıştay üyeliğine ilişkin tartışmaları değerlendirirken şöyle dedi: “Hükümet olarak milletvekillerimiz ve Bakanlarımızla beraber Pazartesi hepimiz Mecliste olacağız. Pazartesi Anya­ Konya ortaya çıkar. Sayıştay üyeliği ile ilgili ortağımızla aramızda bir sıkıntı yoktur. Biz Demokrat Parti olarak bu münhalin zamansız açıldığı görüşündeyiz. Bu münhal 3 ay sonra açılmış olsaydı o üyelik için 6­7 kişi başvuru yapabilecekti. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi adayları seçilsin diyor. Diğer aday da seçilirse sıkıntı değil o zaman da hükümeti döveriz noktasındadır. Biz bu oyuna gelmeyiz Demokrat Parti olarak. Çünkü ya kendi adayları seçilsin o da olmazsa muhalefet olarak yine hükümeti döveriz sözde birilerine çıkar sağlama girişimi olarak gösterip UBP’yi döveriz peşindedirler bu nedenle biz bu oyuna gelmeyiz. Demokrat Parti olarak bizim önerimiz bu münhalin iptalidir. Tamamen münhalin iptal edilerek 3 ay sonra açılmasının uygun olacağı görüşündeyiz bu konuda UBP ile aramızda bir sıkıntı yoktur.” Muhalefet seçim isteyebilir Denktaş, TDP tarafından verilen esken seçim önerisini değerlendirirken şöyle dedi: “Bana göre 2018 yılına kadar seçim yoktur. Muhalefet gayet doğal olarak seçim isteyecek muhalefettir çünkü ama iktidar sorumluluk sahibidir ve öyle de davranmak zorundadır. Biz sorumluluk sahibi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstikarlı olmak zorundayız hükümet olarak iktidar olarak ülkede bekleyen bir çok iş var ve istikararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bana göre seçime gerek yoktur. Ama ortağımız başka başka nedenlerle de seçime gidelim derse o da sorumsuzluk olur öyle de bir şey yok benim bildiğim kadarıyla.”