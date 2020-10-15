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Pazartesi Günü Gülseren Eğitim Merkezi’ne Katılacak Yükümlülerin PCR Testi Yaptırmaları Gerekiyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2020 Yılı Sonbahar celbi olarak pazartesi günü Gülseren Eğitim Merkezi’ne katılacak olan yükümlülerin PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.
Pazartesi Günü Gülseren Eğitim Merkezi’ne Katılacak Yükümlülerin PCR Testi Yaptırmaları Gerekiyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2020 Yılı Sonbahar celbi olarak pazartesi günü Gülseren Eğitim Merkezi’ne katılacak olan yükümlülerin  PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle:

“1. 59/2000 Sayılı Askerlik Yasası kapsamında, Asal Ve Seferberlik Şube Müdürlüğünce Sevk Belgesi teslim edilen yükümlüler, 2020 Yılı Sonbahar celbi olarak 19 Ekim 2020 tarihinde Gülseren Eğitim Merkezi’ne katılacaktır.

2. 2020 Yılı Sonbahar Celbi yükümlülerin, celbe katılmadan önce KKTC Sağlık Bakanlığınca Lefkoşa Fuar Alanı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Girne Limanı’nda oluşturulan Covid-19 pandemi merkezlerinde, kendilerine SMS ile bildirilen randevu zamanına göre PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

3. Yükümlülerin, eğitim merkezine gelirken Covid-19 pandemi tedbirlerine uymaları, maske takmaları ve sevk belgeleri ile birlikte PCR test sonucunu içeren belgeyi ibraz etmeleri önem arz etmektedir.”

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