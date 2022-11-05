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Pazartesi gününden itibaren sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Pazartesi gününden itibaren sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı bugün ve yarın iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28, diğer  günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sis, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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