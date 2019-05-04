  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Pazartesi hava sıcaklığı 34 derece olacak

» »
Pazartesi hava sıcaklığı 34 derece olacak
Pazartesi hava sıcaklığı 34 derece olacak

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Salı ve Çarşamba günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30, sahillerde 23 – 26 santigrat dereceye kadar yükselecek. Pazartesi günü ise iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 – 28 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Pazartesi parçalı zamanla az bulutlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,Perşembe az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Pazar ve Pazartesi günleri ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darp olayıyla ilgili polisten açıklama!04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:56
  • “Başka Hilmiler ölmesin” eylemi yapıldı!03 Mayıs 2019 Cuma 20:38
  • Yeşil Barış Hareketi’nde Yeni Başkan Feriha Tel03 Mayıs 2019 Cuma 20:28
  • Çavuşoğlu KKTC'de03 Mayıs 2019 Cuma 20:27
  • Türkiye'de yapılacak NATO toplantısı öncesi ‘Kıbrıs’ gerilimi03 Mayıs 2019 Cuma 20:18
  • KKTC'de kaç işsiz var ?03 Mayıs 2019 Cuma 20:17
  • Nisan'da hayat %3,95 pahalı oldu!03 Mayıs 2019 Cuma 20:14
  • Onay almadan ticari amaçlı mesaj göndermek artık suç03 Mayıs 2019 Cuma 20:08
  • Taçoy: “Türkiye’de ekonomik sıkıntı var diyorlar, vazgeçin”03 Mayıs 2019 Cuma 20:08
  • Taçoy: Ülkede hükümet yok!03 Mayıs 2019 Cuma 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti