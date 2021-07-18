Pazartesi sağlıkta kaos var! Bazı servisler kapanacak duruma gelebilir...

İşte açıklama;

Değerli üyemiz; ek mesaiye gelmeme eylemimiz devam etmektedir.

Hükümet edenlerin halen durumun ciddiyetinin farkında olmadığını bildirirken, pazartesi günü bazı servislerin kapanacağını, çalışacak personel bulamayacaklarını ve kaos yaşanacağını,bunun sorumlusunun ise hükümet edenler olacağını beyan ederiz.

Bir çok servisten arayarak ek mesaiye gelmeme kararımıza destek verdiklerini beyan eden üyelerimizin olduğunu size bildirirken,her geçen saat katılım desteği bizler aranarak artmaktadır.Malumunuz çalışma saatleri dolmadığı için hafta sonu normal nöbetlerine giden meslektaşlarımız sizleri yanıltmasın.

Pazartesi günü itibarı ile her servis ve birim ek mesai olduğu için dananın kuyruğunun kopacağını,yaşanacak tüm aksaklıkların tek sorumlusunun hükümet edenler olacağını söylemekte fayda buluyoruz.

Bazı kişiler ve eylem kırıcılığı yapmak isteyenler eylemin sona erdiği gibi şişirme söylentiler yaymaktadırlar ve destek veren üyelerimizi baskı altına almaya çalışmaktadırlar.

Her geçen saat destek veren üyelerimizin hızlı bir şekilde arttığını belirtirken,hangi servis, hangi birim olursa olsun ek mesaiye gelmeme kararına uymak isteyen üyemizi engelleyen ve/veya engellemek isteyen, tehdit vari hareket ve davranış gösteren olur ise karşısında sendikamızı bulacaktır.

Açık bir şekilde belirtmekte fayda görüyoruz,

haklı taleplerimizde ısrarcı olacağımızı, haklarımızı alacağımız güne kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimiz bilinmelidir.

Baskı altına alınmak istenen üyemiz bilmelidir ki sendikamızın avukatı bu konuda bilgilendirilmiş olup hazırda cevabımızı beklemektedir.

UNUTMAYIN,GÜÇ BİZİZ.!

GÜÇ BİRLİKTELİĞİMİZDİR.!