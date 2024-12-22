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Pazartesi-Salı'ya dikkat... Sağanak yağmur geliyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Pazartesi-Salı'ya dikkat... Sağanak yağmur geliyor!

Hava diğer günlerde  genellikle parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak. 

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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