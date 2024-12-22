Pazartesi-Salı'ya dikkat... Sağanak yağmur geliyor!

Hava diğer günlerde genellikle parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava diğer günlerde genellikle parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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