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Pazartesi Sendromu! Meclis toplanamayacak! Senaroğlu da yok!

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Sennaroğlu: “Pazartesi oturumunda yokum, meclisteki bir kriz de bu!”
Pazartesi Sendromu! Meclis toplanamayacak! Senaroğlu da yok!

Pazartesi Sendromu! Meclis toplanamayacak! Senaroğlu da yok! Sennaroğlu: “Pazartesi oturumunda yokum, meclisteki bir kriz de bu!”

Kıbrıs Postası’na konuşan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, pazar günü Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle vekalet edeceğini, dolayısıyla mecliste kritik pazartesi oturumunda kendisin de olmayacağını ifade ederek bu durumu da "meclisin açılması bakımından bir kriz" olarak niteledi. 

 

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