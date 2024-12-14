  • BIST 10125.46
  • Altın 2997.875
  • Dolar 34.8702
  • Euro 36.7728
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak

» »
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.
Pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi'nin 15-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın yarın az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

16 Aralık Pazartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; 17 Aralık Salı yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?04 Aralık 2024 Çarşamba 13:58
  • Yarından itibaren 3 gün yağış bekleniyor02 Aralık 2024 Pazartesi 18:26
  • Yağmur geliyor...02 Aralık 2024 Pazartesi 10:32
  • Hava bugün açık ve az bulutlu30 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
  • Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor29 Kasım 2024 Cuma 10:14
  • Serin ve Nemli Hava Hakim Olacak25 Kasım 2024 Pazartesi 18:28
  • Trodos'a ilk kar düştü24 Kasım 2024 Pazar 20:25
  • Saatte 88 km esen rüzgâr zamanla azalarak 74 km’ye düşecek24 Kasım 2024 Pazar 20:23
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor22 Kasım 2024 Cuma 09:16
  • Sıcaklık 7 derece düşecek: Yağışlar devam edecek21 Kasım 2024 Perşembe 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti