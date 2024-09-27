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Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

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Kıbrıs’ta gelecek hafta pazartesi günü yer yer yağmur veya gök gürültülü sağanakla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Kıbrıs’ta gelecek hafta pazartesi günü yer yer yağmur veya gök gürültülü sağanakla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu; pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü şiddetli yağmurlu; diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde 30-33 derece, diğer günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.

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