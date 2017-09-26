Pazının 7 muhteşem faydası!

Ülkemizde de sık sık tüketilen pazı, sağlık için inanılmaz faydalı. Diyabetten hemoroide kadar pek çok sağlık sorununa karşı vücudu koruyan pazı, salata ve yemek olarak tüketilebiliyor.

Ülkemizde sıkça bulunan pazının ıspanak ailesinden olan önemli sebzelerimiz den biri olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Besin değeri olarak da ıspanağa benzeyen pazı betakaroten ( A vitamini), C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengindir. Bunların dışında pazının içeriğinde E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum minerallerini de bulunmaktadır. Pazı sindirimi kolay olan besin değeri bakımından ıspanağa benzeyen salatası, kavurması ve farklı yemekleri yapılan bir çok sebze gibi sağlığımız için önemli faydaları bulunur” dedi.

PAZININ VE PAZI SUYUNUN FAYDALARI

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, pazının faydalarını ise şöyle sıraladı;

*Yemekler ile birlikte yenen pazı hazmı kolaylaştırıcı ve yardımcı olduğu için tercih edilebilir.

*Pazı suyu, pazı haşlanır suyu tüketilirse damar sertliğinin giderilmesine ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

*Pazı hardal ile birlikte tüketilirse gazları giderdiği ve dalak hastalığına iyi geldiği bilinir.

*Şekerden koruyor: Diyabet günümüzde birçok kişinin yakındığı bir hastalık haline gelmiştir. Şeker hastalığı bulunan kişiler her şeyi yiyemez, yediklerine dikkat etmek zorundadır. Diyabet riski altında olan ya da diyabet hastalığı olan kişiler rahatlıkla pazı tüketebilir. Bu şifalı sebze kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardım eden siringik asit ve lifler içerir. Diyabet riski altındaysanız yada şeker hastalığınız varsa mutlaka bol bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmelisiniz.

*Kemikleri güçlendiriyor: Önemli miktarda kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içerir. Bu sebeple kemik sağlığını koruyan bir bitkidir. Kemikleri güçlendirir. Kemiklerin büyüme ve gelişimine yardım eder. Ayrıca dişlerin güçlenmesini de sağlar.

*Birçok yeşil yapraklı sebze gibi antioksidan özelliği olan bir sebzedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde antikanser özelliği vardır. Yani kansere karşı koruyucudur. Özellikle kolon kanserini önlemeye yardım eder. Kanserden korunmak için bu şifalı sebzeyi tüketebilirsiniz.

*Basur rahatsızlığına karşı çözüm arıyorsanız mutlaka pazıyı deneyip kullanabilirsiniz. Pazı haşlanarak lapası hazırlanarak basur memelerinin üzerine konursa hemoroid yani basur için fayda sağlar. Aynı zamanda vücuttaki deri hastalıklarına ve şişliğe de iyi gelir.

*Yüksek miktarda beta karoten içerir. Bunun sonucunda göz sağlığını korumaya yardım eder. Glokom, gece körlüğü gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelir.

PAZI NASIL TÜKETİLMELİ?

spanak gibi yaprakları temizlenerek yıkanır ve pazı yemeği yapılabilir ya da yumurta kırılarak kavurması yapılabilir. Çiğ olarak pişirilmeden salatalara doğranabilir. Pazı dolması şeklinde sarma yapılarak da pirinçle tüketilebilir.

SAĞLIKLI PAZI SALATASI TARİFİ

Malzemeler: Kekik, lor peyniri, pazı, zeytinyağı ve kırmızı pul biber

Pazılar güzel yıkanıp sirkeli suda bekletildikten sonra pazı salatasının yapılışına geçebiliriz.

Yapılışı: Pazıyı dilimleyin, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile tavada çevirin, yağı yakmadan pazının yeşil renginin kalmasına özen gösterin. Bunu saatlerce kavurursak önemli bileşenler gidiyor. Pazı kalsiyumu yüksek oranda içeriyor. Pazı hazır olunca üzerine kalorisi düşük olan lor peyniri koyarız arkasından da kekik konur. Kekiğin kötü kolesterolü engellediği görülmüş kekiği de ilave ettikten sonra salatayı az renklendirmek için kırmızı pul biber kullanabilirsiniz.”