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PCR, antijen veya aşı yaptıracak olanlar bu habere dikkat!

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PCR, antijen veya aşı yaptıracak olanlar bu habere dikkat!
PCR, antijen veya aşı yaptıracak olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR, antijen ve aşı merkezlerinin listesi açıklandı.

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanacaktır.

Semptomlu kişiler tüm devlet hastaneleri ve aşağıda belirtilen sağlık merkezlerinde testlerini yaptırabilecek.

Nerede test yaptırabilirim?

Lefkoşa 

• Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-13.00 )

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Gazimağusa

• Gazimağusa Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-15.30)

• Mağusa Magem  ( Hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne

• Özyalçın PCR merkezi  ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.30)

Lefke

• Lefke Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

Antijen Testleri

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

• Çift doz aşılı kişiler

• Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

• Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler

• 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )

• Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

• Sosyal yardım alanlar

Yukarıda yer alan kriterlere uyanlara ücretsiz antijen testleri şu merkezlerde yapılmaktadır.

Lefkoşa

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 Saat)

• Lefkoşa -Gönyeli Belediyesi ( Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00-12.00 )

• Değirmenlik Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma – 09.00-13.00)

Gazimağusa

• Maraş Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri (Hafta boyunca 08.00-20.00)

• Gazimağusa ( Magem ) (08.00-14.00 Pazar hariç hergün)

• Geçitkale Belediyesi  ( Hafta içi hergün 08.30-12.00)

• Tatlısu Belediyesi ( Pazartesi- Salı-  Çarşamba-Cuma 08.00-14.30- Perşembe 08.00-17.30)

• Yeniboğaziçi Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma 08.30- 12.00)

Girne

• Girne Özyalçın Merkezi  ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta arası 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta boyunca 08.00-20.00)

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi  ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Dispanseri ( Hafta boyunca 24 saat )

Laboratuvarlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabilecekler. Ayrıca işlem yapamayan kişilere ilgili yerler yardımcı olacaktır.

Aşısız ve yukarıda yer alan kriterlere uymayan kişiler testlerini yine basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girerek ilgili laboratuvar ve eczanelerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar çerçevesinde yaptırabilirler. Sisteme dahil olan tüm laboratuvar ve eczanelerin adres ve çalışma saatleri başvuru yapılan adreste yer almaktadır.

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