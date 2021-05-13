PCR ile güneyden kuzeye geçişine izin verilmedi

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Kapılar ilgili resmi durum şu KAPALI! Geçerli PCR testi olsa da geçemezsiniz! Normal koşullarda ne birini aramak ne de ricada bulunma adetim değildir, özel bir durum oluştu, geçen Pazar nenemi kaybedince bugün aile ziyareti için geçme girişimi yaptım, normalde Belediye meclisi toplantıları için geçtiğim için, sorun olmayacağını düşündüm ama ismini vermek istemeyen kadın sağlıkçı daha önce onlarca kez konuşulan konuyu sizin iznin günlük geçemezsiniz diye yukardan dayatınca elbette sinirler gerildi, dinleme adeti değil belli; ismini istedik kimle muhatap olduğumuzu bilelim, vermesi gerekmezmiş! Ses yükselince verdi ama burda vermenin mantığı yok, size işlem yapan memurun adını öğrenmek için kavga etmek zorunda olduğunuz bir coğrafya! Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa'yı aradım, durumu izah ettim, birileri ile konuşayım dedi, benimle muhatap olmasına rağmen, bir süre sonra bana bilgi verme yerine güç gösterisi olarak kapıdaki sivil hizmet görevlisine söyleniyor, sağlıkçı hanım gülerek geçirmedin oh edası ile arkada hafif gülümseyip bakışı ile geçiş yapamayıp geri döndük,tebrikler sayın yetkililer, iyi iş... Bu arada nenem ile ilgili 500 kusur baş sağlığı mesajlarına tek tek cevap vermek mümkün değil, kusura kalmayın, herkese teşekkürler...