  • BIST 1.441
  • Altın 495,343
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

PCR ile güneyden kuzeye geçişine izin verilmedi

» »
Murat Kanatlı bir paylaşım yaptı
PCR ile güneyden kuzeye geçişine izin verilmedi

Paylaşım şu şekilde:

Kapılar ilgili resmi durum şu KAPALI! Geçerli PCR testi olsa da geçemezsiniz! Normal koşullarda ne birini aramak ne de ricada bulunma adetim değildir, özel bir durum oluştu, geçen Pazar nenemi kaybedince bugün aile ziyareti için geçme girişimi yaptım, normalde Belediye meclisi toplantıları için geçtiğim için, sorun olmayacağını düşündüm ama ismini vermek istemeyen kadın sağlıkçı daha önce onlarca kez konuşulan konuyu sizin iznin günlük geçemezsiniz diye yukardan dayatınca elbette sinirler gerildi, dinleme adeti değil belli; ismini istedik kimle muhatap olduğumuzu bilelim, vermesi gerekmezmiş! Ses yükselince verdi ama burda vermenin mantığı yok, size işlem yapan memurun adını öğrenmek için kavga etmek zorunda olduğunuz bir coğrafya! Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa'yı aradım, durumu izah ettim, birileri ile konuşayım dedi, benimle muhatap olmasına rağmen, bir süre sonra bana bilgi verme yerine güç gösterisi olarak kapıdaki sivil hizmet görevlisine söyleniyor, sağlıkçı hanım gülerek geçirmedin oh edası ile arkada hafif gülümseyip bakışı ile geçiş yapamayıp geri döndük,tebrikler sayın yetkililer, iyi iş... Bu arada nenem ile ilgili 500 kusur baş sağlığı mesajlarına tek tek cevap vermek mümkün değil, kusura kalmayın, herkese teşekkürler...

186302554_10159613764195850_6782728950368408888_n.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.13 Mayıs 2021 Perşembe 11:36
  • Civelek:''İslam aleminin bayramını kutluyoruz''13 Mayıs 2021 Perşembe 11:14
  • 'ÖZEV'e Anlamlı Katkı13 Mayıs 2021 Perşembe 10:52
  • 56 Yaşındaki Oğuz Alp hayatını kaybetti13 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
  • 31 kişi yasakları ihlal etti, 1 iş yeri 23.00'a kadar açık kaldı13 Mayıs 2021 Perşembe 10:01
  • Pazar Günü Tam Kapanma Uygulaması 27 Mayıs’ta Sona Erecek13 Mayıs 2021 Perşembe 09:52
  • Ercan – Balıkesir anayolu üzerinde trafik kazası13 Mayıs 2021 Perşembe 09:07
  • Erdoğan’dan Tatar’a bayram tebriği13 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
  • Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda13 Mayıs 2021 Perşembe 08:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar,Bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Camii’de kıldı13 Mayıs 2021 Perşembe 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti