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PCR sahtekarlığı

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PCR sahtekarlığı
PCR sahtekarlığı

31.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, A.A.O.(K-19), yurt dışına çıkış yapabilmek için, daha önceden yapılmış negatif sonuçlanan PCR testinin tarihini değiştirmek suretiyle sahteleyip, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etmiştir.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen I.O.G.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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