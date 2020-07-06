PCR testi getirmeyen kısa süreli karantinaya alınacak

Sağlık Bakanlığı dün akşam sağlık alanında alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre A kategorisinde bulunan ve ülkemize gelirken yanında PCR testi getirmeyen kişiler 300 TL ödeyerek PCR testi olacak.

Sağlık Bakanlığı dün akşam sağlık alanında alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre A kategorisinde bulunan ve ülkemize gelirken yanında PCR testi getirmeyen kişiler 300 TL ödeyerek PCR testi olacak.

Aynı zamanda KKTC’de ilk kez PCR testi yapılan kişiler kısa süreli karantinaya alınacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

A kategorisinde bulunan ülkelerden KKTC’ye gelecek kişilere, 72 saat öncesi yaptırdıkları PCR sonucunun negatif olması koşulu ile ülkeye karantinasız giriş hakkı tanınmıştır.

PCR sunmayanlar, hem PCR ücreti ödeyecek hem de kısa süreli karantinaya girecektir. Kısa süreli karantina ücreti 45 Euro, PCR test ücreti ise 300 TL’dır...

A Grubu ülkeler şöyle: Almanya; Avusturalya; Avusturya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Güney Kore; İrlanda; İsviçre; İzlanda; Japonya; Letonya; Lihtenşayn; Litvanya; Macaristan; Maldivler; Malta; Norveç; Polonya; Slovakya; Slovenya; Yeni Zerlanda; Yunanistan.