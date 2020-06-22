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PCR testi için 300 TL istenecek

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Kara sınır kapılarında ibraz edilmesi zorunlu olan, Güney’de eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlara ücretsiz yapılan PCR testi bu kategorinin dışında kalanlara 300 TL karşılığında yapılacak.
PCR testi için 300 TL istenecek

Kara sınır kapılarında ibraz edilmesi zorunlu olan, Güney’de eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlara ücretsiz yapılan PCR testi bu kategorinin dışında kalanlara 300 TL karşılığında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada, test yaptırmak isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvuracağını, ödemenin de buraya yapılacağını söyledi.

Çaygür, yoğunluğa göre testlerin gün içinde ya da ertesi gün teslim edilebildiğini anımsatarak, PCR test sonuç kağıdının üzerine 300 TL’nin ödendiğine dair makbuzun çakılması gerektiğini kaydederek, vatandaşları makbuzu test sonucu ile birlikte taşımaları konusunda uyardı.

Müsteşar Çaygür, güneyde tedavi ve eğitim görenlerle çalışanların muafiyet belgesi olduğunu, onlara ücretsiz PCR testi yapılacağını anımsattı.

Çaygür, genetik laboratuvardaki çalışanların sayısını ve test kapasitesini artırdıklarını, test sayısını günde 200’lerden 600’lere çıkardıklarını belirtti.

Ali Çaygür, “Kapasitemizi artırdık. Dileyenler gidip Ayaktan Tanı Merkezi’nden testini yaptırabilir” dedi.

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