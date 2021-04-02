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PCR testi, karantina, seyahat kısıtlaması...Avrupa'da artan vakalar sonrası hangi önlemler alındı?

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Avrupa'da Covid-19 vakalarının artmasıyla özellikle yaz aylarında Birlik genelinde geçerli olacak "aşı pasaportu" uygulaması kapsamında kapılarını turistlere açmaya hazırlanan ülkeler yeni önlemler açıkladı.
PCR testi, karantina, seyahat kısıtlaması...Avrupa'da artan vakalar sonrası hangi önlemler alındı?

Avrupa'da Covid-19 vakalarının artmasıyla özellikle yaz aylarında Birlik genelinde geçerli olacak "aşı pasaportu" uygulaması kapsamında kapılarını turistlere açmaya hazırlanan ülkeler yeni önlemler açıkladı.

Peki tatil sezonu öncesi özellikle hangi turistik ülkeler vaka sayılarının düşmesi için kural ve yönetmeliklerinde değişikliğe gitti? Turistlerin de uyması gereken yeni önlemler neler?

Portekiz

Portekiz hükümeti 29 Mart Pazartesi günü sınır kısıtlamalarını genişletti ve sıkılaştırdı.

Artık, insidans oranı 100 bin kişi başına 500 vakanın üzerinde olan AB ülkelerinden gelenler yalnızca iş için ülkeye girebiliyor. Ayrıca 14 gün karantina da var.

Kara veya hava yoluyla gelen tüm yolcular, önceki 72 saat içinde alınmış negatif PCR testini sunmak zorunda. Varışta, yolcuların vatandaşlarla aynı Covid-19 kısıtlamalarına uymaları bekleniyor. Örnek olarak, şu anda ülkenin farklı bölgeleri arasında seyahat etmek yasak.

İtalya

İtalya Sağlık bakanlığı 30 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tüm yolcular için beş günlük bir karantina uygulamayı planladığını söyledi.

Şimdiye kadar, bu sadece AB dışı ülkelerden gelenler için geçerliydi. Yolcuların ayrıca ülkeden ayrılmadan önce ve karantina süreleri bittikten sonra koronavirüs testi yaptırmaları istenecek.

Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararnameye göre, 21 idari bölge risklerine göre renklere ayrılmaya devam edecek; ancak hiçbir bölge nisan sonuna dek, faaliyetlerin ve serbest dolaşımın kısıtlandığı çok yüksek riskli "kırmızı" ya da yüksek riskli "turuncu" kategori dışında riskin düşük olduğu sarı ve beyaz kategoriye geçirilmeyecek.

Ülke genelinde 22.00 ile 05.00 arasında iş, sağlık ve acil gereksinimler dışındaki gece dışarı çıkma yasağı devam edecek. Turuncu ve kırmızı bölgelerde restoran, bar ve kafe gibi yerler 18.00'e kadar "gel-al" servisini, 18.00-22.00 saatlerinde ise paket servisini sürdürecek.

Almanya

Almanya 30 Mart Salı günü, kara sınırı kontrollerini önümüzdeki 8 ila 14 gün boyunca sıkılaştıracağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Nereden geldiğiniz önemli değil, Polonya, Fransa veya Danimarka, herkes kontrol edilmeyi beklemeli" dedi. Bakanlığın önümüzdeki günlerde daha fazla önlem açıklaması bekleniyor.

İspanya

İspanya'daki yetkililer, "gereksiz seyahat" konusundaki kısıtlamaları 30 Nisan'a kadar uzattı.

Paskalya döneminde veya ayın geri kalanında yurtdışından gelenlerin İspanya'ya hava, kara veya deniz yoluyla zorunlu olmayan seyahatler yapmalarına izin verilmeyecek.

Ayrca açık alanda spor yapanlar dışında, 6 yaşın üstündeki herkese sosyal mesafe şartı aranmadan, açık veya kapalı her türlü kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

İspanya'da bu zamana kadar açık alanlarda, 1,5 metrelik sosyal mesafenin gerekmediği yerlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyordu.

Fransa

Ülkede açıklanan yeni kararlara göre, daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor.

İnsanlar evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecekken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getiriliyor.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Kısıtlamalar turistler için de geçerli.

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