PCR Testine 100 TL' den Fazla Ücret Alacaklara Yasal İşlem Yapılacaktır

Sağlık Bakanlığı Uyardı: “PCR Testi İçin Vatandaşlardan 100 TL’den Daha Fazla Ücret Talep Eden Laboratuvarlar Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak”

Sağlık Bakanlığı, PCR testi için vatandaşlardan 100 TL’den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.



Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021’de aldığı karara işaret edilen bakanlık açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır.

Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” denildi.