  • BIST 1.911,20
  • Altın 768.48025
  • Dolar 13.2639
  • Euro 15.0517
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

PCR Testine 100 TL' den Fazla Ücret Alacaklara Yasal İşlem Yapılacaktır

» »
Sağlık Bakanlığı Uyardı: “PCR Testi İçin Vatandaşlardan 100 TL’den Daha Fazla Ücret Talep Eden Laboratuvarlar Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak”
PCR Testine 100 TL' den Fazla Ücret Alacaklara Yasal İşlem Yapılacaktır

Sağlık Bakanlığı, PCR testi için vatandaşlardan 100 TL’den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.


Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021’de aldığı karara işaret edilen bakanlık açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır.

 Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Yılın İlk Gününde 191 Yeni Vaka02 Ocak 2022 Pazar 10:32
  • Türk Milli COVID-19 Tanı Kiti Kullanıma Sunuluyor02 Ocak 2022 Pazar 00:16
  • Omicron'un Hastaneye Yatışlara Etkisi Ne Olacak01 Ocak 2022 Cumartesi 21:28
  • Pandemi Gidiyor, Endemi Geliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 21:01
  • Yeni Yılda İyi Düşünün İyi Olsun01 Ocak 2022 Cumartesi 15:53
  • Özgöçmen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları” hakkındaki kararıyla ilgili yargıya müracaat ettiklerini açıkladı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:22
  • Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Yüzde 88 Koruma Sağlıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 15:19
  • Kovid-19'un Omicron Varyantı Avrupa’da Etkisini Sürdürüyor01 Ocak 2022 Cumartesi 13:24
  • Korona Çıkalı 2 Yıl Oldu01 Ocak 2022 Cumartesi 12:36
  • Omicron Varyantına Karşı Yeni Silah Ortaya Çıktı31 Aralık 2021 Cuma 22:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti