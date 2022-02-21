PCR Testlerini Sahteleyen 3 Kişi Tutuklandı

1. 20.02.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, F.A.D.(E-48)’nin, KKTC’den çıkış yapmak amacıyla PCR testi yaptırmadığı halde, negatif sonuçlu PCR testini gösteren evrağı dijital ortamda sahteledikten sonra görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 20.02.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, O.R.(K-42) ve A.R.(E-17)’nin KKTC’den çıkış yapmak amacıyla PCR testi yaptırmadıkları halde, negatif sonuçlu PCR testini gösteren iki adet evrağı dijital ortamda sahteledikten sonra görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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