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PCR Ve Hızlı Testlerin Maliyeti 61 Milyon Euro

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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgını çerçevesinde yapılan PCR ve hızlı testlerin hükümete maliyetinin 61milyon Euro’yu aştığı bildirildi.
PCR Ve Hızlı Testlerin Maliyeti 61 Milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgını çerçevesinde yapılan PCR ve hızlı testlerin hükümete maliyetinin 61milyon Euro’yu aştığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannakis’nin Meclis Sağlık Komitesi toplantısında Güney Kıbrıs’ta koronavirüs pandemisine karşı yürütülen mücadele ve yapılan harcamalara ilişkin bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Yannaki, Güney Kıbrıs’ın PCR ve hızlı test kitleri için ödediği toplam miktarın 61 milyon Euro’ya yaklaştığını belirterek bu çerçevede hangi şirkete ne kadar ödendiğine ilişkin ayrıntılı bilgileri de aktardı.

Toplantıda söz alan Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis ise, pandemi sebebiyle bazı şirketlerin büyük karlar ettiklerini, şirketlerden sadece bir tanesinin gelirinin 12 milyon Euro olduğunu dile getirdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannakis’in dünkü meclis komitesi oturumunda çok çarpıcı bilgiler verdiğini belirterek, Yannakis’in verilerine göre, eski Sağlık Bakanı’nın şirketinin pandemi döneminde en çok kazanç sağlayan şirket olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre eski Sağlık Bakanı Fillipos Patsalis’in “NIPD Genetics” isimli şirketi, 15 aylık sürede gerçekleştirilen PCR ve hızlı testler karşılığında 13 milyon Euro’ya yakın gelir elde etti.

“SAFEPASS” KONTROLLERİ SADECE “COVSCAN” YOLUYLA YAPILACAK

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “SafePass” kontrolünün yapılmasında sadece “CovScan” uygulamasının kullanılacağını yazdı.

Gazete, girişlerde “SafePass” kontrolü gerektiren yerler ve bu yerlerin çalışanlarının, 8 Kasım Pazartesi itibarıyla kontrolleri, QR kodu taranmasıyla gerçekleştiren “CovPass” uygulaması indirmek zorunda olduklarını aktardı.

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