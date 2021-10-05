“PEACEPLAYERS-CYPRUS” Yeni Dönemde Basketbol Antrenmanlarına Başladı

“Birlikte oynayan çocuklar birlikte yaşamayı öğrenebilir” ilkesiyle yürütülen “uzlaşma programları” için uluslararası bir basketbol ağının parçası olan PeacePlayers-Cyprus yeni dönemde antrenmanlarına başladı.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, 2006 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençleri ve topluluklarını basketbol yoluyla birleştirmek ve eğitmek amacıyla kurulan dernek çatısı altında KKTC’de dört bölgede basketbol antrenmanları yapılıyor.

Açıklamada, “PeacePlayers yerel antrenörler tarafından verilen yenilikçi spor ve barış inşası müfredatı, etkili çatışma dönüşüm tekniklerini haftalık basketbol uygulamalarına entegre ederek çocuklara yaşamlarındaki çatışmaları ele alma araçları ve pratik uygulamaları için bir çıkış noktası sağlar” ifadesine yer verildi.

PeacePlayers-Cyprus’a katılan çocukların yıl boyunca; “yerel basketbol antremanlarına, iki toplumlu basketbol etkinliklerine, liderlik geliştirme programına, basketbol turnuvalarına, yaz kamplarına ve uluslararası değişim programlarına katılma şansına sahip olacağı” da kaydedildi.

Lefkoşa, İskele, Yeniboğaziçi ve Lapta’da yapılacak antrenmanlara https://rb.gy/yqmcb4 linkinden kayıt yaptırılabildiği, daha fazla bilgi için +90 533 830 91 75 numaralı telefondan Onat Serin'e ulaşılabileceği belirtildi.