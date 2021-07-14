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Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Barış Oyuncuları-Kıbırs/PeacePlayers-Cyprus tarafından yürütülen “Değişim için Diyaloğu Destekleme” Projesi kapsamında iki toplumlu yaz kampı gerçekleştirildi.
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Barış Oyuncuları-Kıbırs/PeacePlayers-Cyprus tarafından yürütülen “Değişim için Diyaloğu Destekleme” Projesi kapsamında iki toplumlu yaz kampı gerçekleştirildi.

Peace Pelayers Cyprus’tan verilen bilgiye göre, 2011 yılından bu yana her yaz 12 ve 18 yaşları arasındaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin bir araya geldiği kamp, 2020 yılında Pandemi nedeniyle ertelense de bu yıl yeniden organize edildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak organize edilen kampta katılımcılara gerek öncesinde, gerekse kamp esnasında ve sonrasında PCR testleri yapıldı.

“Birlikte oynayan çocuklar birlikte yaşamayı öğrenebilir” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir basketbol ağının parçası olan PeacePlayers-Cyprus’un yürüttüğü Proje’de yıl boyunca devam eden yerel basketbol etkinlikleri ve lider geliştirme programları yer alıyor.

6 gün süren Yaz Kampı’nda 8-18 yaşları arasındaki çocuklar ve gençler atölye çalışmaları yapmalarının yanı sıra basketbol antrenmanlarıyla ekip oluşturma ve güven kazanma üzerine çalışmalar yaptı.

Yaz Kampı ile 2020-2021 eğitim yılını tamamlayan PeacePlayers-Cyprus, Eylül ayında yeni eğitim dönemine devam edecek.

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