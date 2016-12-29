Pearl Harbor'a giden Japonya Başbakanı taziyede bulundu, özür dilemedi

Obama da Hiroşima için özür dilememişti

Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Japonya’da atom bombası atılan Hiroşima’yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi. Abe, olanlar nedeniyle özür dilemezken taziye mesajının ‘içten ve ebedi’ olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Abe bu ziyaretini, ABD’nin 1945 yılında attığı atom bombasıyla 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima kentine görevdeyken giden ilk Amerikan başkanı olan Obama’nın ziyaretine karşılık gerçekleştirdi.

"Japon halkı yemin etti"

Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybedenler anısına USS Arizona Anıtı’na çelenk bırakan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, "Japonya ile ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diyen Obama, iki ülkenin barış içinde bir ittifak kurma yolunu seçtiğini ve bunda da başarılı olduğunu ifade etti. ABD’nin bugüne kadarki diplomasi yolunda geri adım atıp içine dönmemesi gerektiğini kaydeden Obama, Asya-Pasifik’te Washington-Tokyo işbirliğinin önemine dikkat çekti. ABD’ye gösterdiği hoşgörü için teşekkür de eden Abe, "Savaş dehşet verici bir şey. Bunu bir daha asla tekrarlamamalıyız. Japon halkı bu konuda yeminlidir" dedi.

Obama da Hiroşima için özür dilememişti

Abe, olanlar nedeniyle özür dilemezken taziye mesajının ‘içten ve ebedi’ olduğunu söyledi. ABD, Japonya’nın düzenlediği ve 2400 askerinin öldüğü Pearl Harbor saldırısı sonrası İkinci Dünya Savaşı’na girmişti. Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da atılan atom bombası için özür dilememiş, ‘hayatını kaybedenleri onurlandırmak’ için kente gittiğini söylemişti. Hiroşima’ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 150 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki’ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmişti.