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Pedagojik Formasyon Başvuruları Devam Ediyor

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Pedagojik Formasyon Başvuruları Devam Ediyor
Pedagojik Formasyon Başvuruları Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu ve lisans öğrenimini sürdürmekte olan veya lisans mezunlarına sunulan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için başvuru kabul ediyor. Başvuru tarihi, yoğun talep üzerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Programda eğitim yüz yüze seyreltilmiş olarak yapılacak.

 

Çalışanlar ve Öğrencilere Özel Ders Saati

2 dönem (1 yıl) sürecek olan program, toplamda 10 ders ve 25 krediden oluşuyor. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda öğrenciler, son dönemlerinde süpervizör öğretmenlerin rehberliğinde kendi lisans alanlarına uygun bir ortaöğretim kurumunda öğretmenlik uygulaması (staj) yaparak programdan mezun olmaya hak kazanacak. Program, çalışan öğrenciler veya mezunlar için tasarlandığından dolayı, dersler 16:30 – 18:30 saatleri arasında yapılacak. Programa kayıt olmak isteyenlerden, lisans diplomalarının aslı ve iki fotokopisi, iki adet kimlik kartı fotokopisi ve dört adet vesikalık fotoğraf isteniyor. Programa dört yıllık lisans programının 3. ve 4. sınıfında okuyan veya dört yıllık lisans programından mezun olan her birey başvurabiliyor. DAÜ mezunlarına ve hali hazırda DAÜ’de öğrenim gören öğrencilere %15 indirim uygulanacak.

 

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvurmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 630 14 25 veya Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nün 630 24 30 numaralı telefonlarını arayarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

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