Pedallar çocuklar için çevrildi

Green Pedal Cycling Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara tibbi cihaz ve serum askısına sahip bisiklet almak için kampanya başlattı.
Kampanyadan elde edilen gelir ile alınan bisiklet Onkoloji Servisi’nde yeni sahibine teslim edildi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Green PedalCycling, kampanyayı duyurmalarının adından ülkenin dört bir yanından bağış yapmak isteyen vatandaşların kendilerine ulaştığını belirtti.
Açıklamada, bu yolla onkoloji merkezinin başka önemli ihtiyaçlarının da karşılanabileceği kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.