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Pedallar İskele’de birincilik için çevrildi

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Bisiklet tutkunlarının da hasreti sona erdi. Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi.
Pedallar İskele’de birincilik için çevrildi

İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son bulan ve 2 etaptan oluşan yarışlarda pedallar birincilik için çevrildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların finalinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Benon Dervişler bir kez daha anıldı

18 yaşındayken katıldığı Geleneksel İskele Festivali’ndeki yol koşusunda birinci olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde de dereceleri bulunan ancak 29 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Benon Dervişler İskele’de anılmaya devam ediyor. İskele Festivali kapsamında bu yıl 24.’sü düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet Yarışmasında onlarca  kişi yine birincilik için ter döktü.

Pedallar birincilik için çevrildi

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, KT Bisiklet Federasyonu’nun himayeleriyle düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet yarışması 9 kategoriden oluştu. Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz, Eray Gaksan ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel tarafından verildi.

Kategoriler ve kazananları ise şöyle:

Paralimpik Sporcu

Mehmet Kaptan Debreli

Hib Erkek

1. Rophoel Sebastian Zimmar

2. Erşan Karagil

Master 1 Kadın

1. Sevim Yıldız

Genç Kadın

1. Dilara Gölcük

2. Aleyna Çolik

Elit Erkek

1. Taçam Gökbörü

2. Joson Robert Wolker

3. Edis Bağzıbağlı

Genç Erkek

1. Karam Kıcım

2. Enes Tekkanat

3. Asım Erk Cellatoğlu

Master 1 Erkek

1. Mehmet Öngün

2. Kemal Özen

Master 2 Erkek

1. Ali Sükan

2. Salih Kopca

3. Şafak Güngör

Master 3 Erkek

1. Bilal Bitirim

2. Mehmet Beyaz

3. Mehmet Metin Şenova

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