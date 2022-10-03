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Pedallar, İsmail Altan anısına döndü

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden merhum İsmail Altan, anısına tırmanma yarışı düzenledi.
Pedallar, İsmail Altan anısına döndü

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı’nda erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez, kadınlar genel klasmanda ise Sevim Yıldız birinci oldu.

PEDALLAR İSMAİL ALTAN ANISINA DÖNDÜ

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden Merhum İsmail Altan anısına tırmanma yarışı düzenledi.

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı 2 Ekim Pazar günü, 12 kilometrelik mesafeden oluşan Mersinlik-Kantara parkurunda gerçekleşti.

9 ayrı kategoride toplam 51 bisikletçinin pedal çevirdiği yarışta Merhum İsmail Altan’ın oğlu Altan Altan da babası için anı sürüşü yaptı.

Erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez 30 dakika 09 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise 41 dakika 15 saniye ile Sevim Yıldız birinciliği elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda ve kategorilerde dereecye giren bisikletçilere madalyaları Mehum İsmail Altan’ın ailesi ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

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Genel klasmanda dereceye girenler;

 

Erkekler

1.Kerem Pekmez                 Yıldız Erkek A       Ferdi                      30:09

2.Emre Kaplan                     Yıldız Erkek A       TBA                         31:10

3.Mehmet Özboran            Elit Erkek               Ferdi                      31:12

 

Kadınlar

1.Sevim Yıldız                       Elit Kadın               Velo Cypri             41:15

2.Birgül Demirel                  Master 1 Kadın    Velo Cypri             46:38

3.Şerif Erkurt                        HİB Kadın              TBA                         53:50

 

Kategorilere göre dereceye girenler;

 

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü                         TBA                         35:01

2.Kerem Kıcım                     Velo Speed           36:51

3.Hasan Karataç                   Velo Speed           54:40    

 

Yıldız Erkek A

1.Kerem Pekmez                 Ferdi                      30:09

2.Emre kaplan                      TBA                         31:10

3.Enes Tekkanat                  Ferdi                      32:11

 

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız                       Velo Cypri             41:15

 

Elit Erkek

1.Mehmet Özboran            Ferdi                      31:12

2.Bilal Ceral                          Green PCC            32:42

3.Hüseyin İ. Erçen               Ferdi                      33:27

 

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                  Velo Cypri             46:38

2.Nalan Alçıner                   Velo Cypri             60:08

 

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert                   Ferdi                      31:29

2.Eral Aşina                          Velo Cypri             34:16

3.Kemal Palaz                       BSD                        35:39

 

Master 2 Erkek

1.Ersan Karayeğen              NHG                       34:20

2.Gülhan Soler                     Velo Cypri             34:38

3.Mehmet Beyaz                 NHG                       34:52

 

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt                        TBA                        53:50

 

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy                  TBA                        37:42

2.Bilgiç Kanal                        BSD                        42:38

3.Mehmet Ulaç                    Garaduman T.      55:48

 

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