Pediatri Kurumu Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Çocuk İzleme Merkezleri Kurulmasının Önemli Olduğunu Vurguladı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuk istismarının önlenebilmesi için çocuk izlem merkezlerinin kurulmasının önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu tarafından, Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yayınlanan basın bildirisinde çocuklarda cinsel istismara dikkat çekildi.

Açıklamada, “Son yıllarda ülkemizde zaman zaman çocukta cinsel istismar olguları bizleri derinden etkilemektedir. Çocuk istismarı, çocuk sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkileyen, çocuk haklarının ağır bir ihlalidir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına rağmen ne yazık ki tanısında güçlüklerle karşılaşıyoruz. Kanıt yetersizliği, yanlış bilgiler, kültürel ve geleneksel değerler nedeniyle olgular gizlenmektedir. Ortaya çıkan olgular ise sadece buz dağının görünen kısmıdır” denildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre her bireyin 18 yaşına kadar çocuk olarak tanımlandığı ve bu süreçte, çocukların kolayca güvendikleri, kandırılabildikleri ve korkutulabildikleri kaydedilen açıklamada, “Bu noktada bizlere, çocukla ilgili tüm profesyonellere, ailelere, öğretmenler ve devlete büyük görevler düşmektedir. Gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde yasaların olgular karşısında yetersiz kalması ve sağlık alanında “Çocuk izlem Merkezi” nin hayata geçirilmemesi, istismarla etkili bir mücadele yapılmasına engel teşkil etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk İzlem Merkezlerinin bir an önce kurulmasının çocuk istismarı mücadelesinde önemli bir adım olacağı vurgulandı.