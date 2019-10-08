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Pedofili hükümlüsü, Joker'le servet kazanacak

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İzlenme rekorları kıran anti kahraman Joker filmi şiddet sahnelerinden sonra müziğiyle de gündemde. Filmde, taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a (75) ait Rock and Roll Part 2 şarkısının kullanılması tartışmaları alevlendirdi.
Pedofili hükümlüsü, Joker'le servet kazanacak

i. Pedofili suçlusunun Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde edecek olması filme karşı tepkileri çoğalttı.

Dünyanın en sevilen kötü karakterlerinden olan Batman'in düşmanı Joker'e odaklanan film, geçen hafta vizyona girdi.

Joaquin Phoenix'in (44) başrolü üstlendiği Joker filmi, suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla eleştirilerin hedefinde.

Yine de ilk haftasında dünya çapında 234 milyon dolarlık rekor hasılat yaptı. Ancak filmin izleyicileri bir sahnedeki skandalı ortaya çıkardı.

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NTV'nin haberine göre filmin en çarpıcı sahnelerinden biri olan Joker'in merdivenden dans ederek inip gerçek bir kötüye dönüştüğü bölümde yaklaşık 2 dakika boyunca İngiliz şarkıcı Gary Glitter'a (75) ait 1972'de hit olan Rock and Roll Part 2 şarkısı kullanıldı.

Ancak bahsi geçen şarkıcı, azılı bir çocuk tacizcisi ve hapiste yatıyor. Glitter'in şarkısının filmde kullanılması karşılığında büyük miktarda ödeme aldığı da ortaya çıktı. Üstelik Glitter, yasalara uygun olarak gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.

Böylece Glitter, 2015'te çocuk tacizinden girdiği hapisten çıktığında Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etmiş olacak. Glitter'ın, rock grubu Oasis'in ikinci albümlerinde kullandığı Hello şarkısından şimdiye kadar 1.2 milyon dolardan fazla telif kazandığı biliniyor. Halen şarkı her çalındığında Glitter da kazanmaya devam ediyor. Bu örneği gösteren izleyiciler, "Utanç verici" olarak tanımladıkları şarkının kaldırılması için yapımcı şirkete çağrı yaptı.

İngiliz şarkıcı Gary Glitter, 1970'ler ve 1980'lere glam rock şarkılarıyla damga vurmuştu. Ancak cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karışınca tüm saygınlığını yitirdi. Glitter, ilk cezasını 1999'da çocuk istismarı fotoğrafları arşivi ortaya çıkınca almıştı. Kamboçya'ya kaçmıştı. 2002'de çocuk tacizi suçlamaları sonrası Kamboçya'dan kovulmuş, Vietnam'a yerleşmişti.

Ancak suçlarına burada da devam etmişti. Mart 2006'da Vietnam'da tutuklanmış, 2008'de Ingiltere'ye iade edilmişti. İngiltere'de 1970 ve 80'lerde işlediği belirlenen tecavüze teşebbüs ve 13 yaşından küçük bir çocuğa istismar suçlarından 2015'te yargılanmış, 16 yıl hapis almıştı.

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