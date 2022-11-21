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PEGA Komitesi: Nikos Anastasiadis Crans Montana’ya casus yazılımla mı gitti?

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PEGA Komitesi’nin raporunda, casus yazılımlarla ilgili Güney Kıbrıs Hükümeti ile DİSİ’yi “yakacak” unsurlar bulunduğu bildirildi.
PEGA Komitesi: Nikos Anastasiadis Crans Montana’ya casus yazılımla mı gitti?

Avrupa Parlamentosu’na (AP) bağlı PEGA Komitesi’nin raporunda, casus yazılımlarla ilgili Güney Kıbrıs Hükümeti ile DİSİ’yi “yakacak” unsurlar bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin manşetten aktardığı haberine göre raporda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2017’de Crans Montana’ya casus yazılımla gidip gitmediği sorgulanırken, muhalif siyasilerin, gazetecilerin, insan hakları savunucularının, avukatların ve vatandaşların casus yazılımlarla takip edildiğine dair ciddi bulgulara yer verildi.

Gazete, raporda, Crans Montana’daki konferansın çıkmazla sonuçlandığından ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Anastasiadis’e, çözüm için ele geçen tarihi fırsatın değerlendirilememesi konusunda Mustafa Akıncı ile birlikte ortak sorumluluk yüklediğinden bahsedildiğini yazdı.

Haberde, raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın casus yazılım sanayiinin ihracat kavşağı olduğuna dair göstergeler bulunduğu ifade edildi. Raporda, casus van ve İsraili ajan Tal Dilian ile ilgili detaylı bilgiler bulunduğuna da işaret eden gazete, Dilian’ın 2013-2020 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunduğundan ve 600’den fazla kişinin kişisel bilgilerinin çalındığından bahsedildiğini kaydetti.

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