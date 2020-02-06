Pegasus Hava Yolları: Kara kutu deşifreye başlandı, raporu bekliyoruz

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı, soru almadı.

Mehmet Tevfik Nane’nin, basın toplantısı sırasında gözlerinin dolduğu, sesinin titrediği gözlendi.

Kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 misafirimiz hayatını kaybetmiştir, kabin çalışanlarımız dahil 180 kişi 23 hastaneye sevk edildi. Saat 13.00 itibarıyla hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu edildi. Destek ekiplerimiz sürekli nöbetleşe 24 saat mantığıyla hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların yanındadır."

Quote Message: Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık. Kaza gerçekleştiği andan itibaren yetki otoriteye geçer, dün olduğu üzere illerde valilerimiz devreye girmiştir. Herhangi bir kamu otoritesi ilk açıklamasını yapmadan bizim açıklama yapma yetkimiz yoktur." Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık. Kaza gerçekleştiği andan itibaren yetki otoriteye geçer, dün olduğu üzere illerde valilerimiz devreye girmiştir. Herhangi bir kamu otoritesi ilk açıklamasını yapmadan bizim açıklama yapma yetkimiz yoktur."

Quote Message: Dün akşam itibariyle baktığımızda üç ayrı kriz merkezi kurulmuştur. Kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir. Gece sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla 03.00 itibarıyla Sabiha Gökçen’deki kriz masası dağıtılmış, 04.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyonlara başlanmıştır." Dün akşam itibariyle baktığımızda üç ayrı kriz merkezi kurulmuştur. Kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir. Gece sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla 03.00 itibarıyla Sabiha Gökçen’deki kriz masası dağıtılmış, 04.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyonlara başlanmıştır."

Quote Message: Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma İnceleme Kurumu yetkilileri 02.00 itibarıyla devreye girdiler, karar kutu emniyet altına alındı ve deşifreye başlandı. Hep birlikte raporu bekliyoruz." Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma İnceleme Kurumu yetkilileri 02.00 itibarıyla devreye girdiler, karar kutu emniyet altına alındı ve deşifreye başlandı. Hep birlikte raporu bekliyoruz."

Quote Message: Pegasus olarak yerel ve uluslararası otoritelerle birlikte çalışmaktayız. Bu, işe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır. Şirketimizin yıllık bazda skorları AB standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydanda devam etmeleri için teşvik edilirler. Uçaklarımız teknik güvenilirliği çok yüksek, genç uçaklardır. Bakımları regülasyonlarla düzen içinde takip edilir." Pegasus olarak yerel ve uluslararası otoritelerle birlikte çalışmaktayız. Bu, işe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır. Şirketimizin yıllık bazda skorları AB standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydanda devam etmeleri için teşvik edilirler. Uçaklarımız teknik güvenilirliği çok yüksek, genç uçaklardır. Bakımları regülasyonlarla düzen içinde takip edilir."