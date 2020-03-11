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Pegasus Hava Yolları'ndan Koronavirüs Önlemleri

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Pegasus Hava Yolları'ndan Koronavirüs Önlemleri
Pegasus Hava Yolları'ndan Koronavirüs Önlemleri

Pegasus Hava Yolları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın bir çok ülkesine yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uçakların uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyona tabi tutulduğunu bildirdi.
Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında yer verildi.
Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Pegasus filosunda yer alan uçaklar, sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu, koltuk başlıklarının düzenli olarak değiştirildiği belirtilerek, alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında derinlemesine bilgilendirilen Pegasus ekiplerinin tüm süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve hakimiyetle yönettiği kaydedildi.
Dış hatlardan gelen uçuşlarda Pegasus kabin ekipleri tarafından yolculara "Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım" formları dağıtıldığı ve ve formların misafirler tarafından doldurulması sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Doldurulan formlar uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, bu uçuşlarda seyahat etmiş misafirlere olası bir durumda daha kolay ulaşılması sağlanıyor. Ayrıca uçaklarda Pegasus kabin ekipleri ve misafirler için koruyucu maskeler de hazır bulunduruluyor."

 "HER GÜN BİNLERCE MİSAFİR TAŞIMANIN SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ" 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu süreci yönettiğini belirtti.
Her gün binlerce yolcuyu taşımanın verdiği sorumlulukla hareket ettikleri ve üzerlerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan Nane, şunları kaydetti:
"Önceliğimiz her zaman, her koşulda misafirlerimizi emniyetli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmaktır. Şirket olarak, son dönemde tüm dünyada endişeyle takip edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Uçaklarımızın uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasından dezenfeksiyon sıklığının artırılmasına, tüm ekiplerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesinden koltuk başlıklarının düzenli olarak değiştirilmesine kadar alınan bu önlemler, misafirlerimizin seyahatleri sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için alındı." 
İran, İtalya ve Irak'a yapılacak uçuşları da karşılıklı olarak iptal ettiklerini hatırlatan Nane, "Misafirlerimizin mağdur olmaması bizim için çok önemli. Misafirlerimiz, 7 Mart 2020 tarihinden önce alınan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan tüm yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarını 29 Ekim 2020 tarihine kadar olan bir uçuşla değişiklik hizmet ücreti ödemeden değiştirebilir ya da ücretsiz olarak açığa alabilirler.
Uçuşların yanı sıra genel müdürlük kapsamında da bir dizi önlem aldık. Ofisimiz dezenfekte ediliyor, iş güvenliği departmanımız çalışanlara periyodik bilgilendirme ve güncellemeler yapıyor. Farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla seminerler de düzenliyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji bölümü uzmanlarının gerçekleştirdiği bu seminerler, intranet sistemine yükleniyor ve tüm şirket çalışanları dilediği zaman izleyebiliyor."
Nane, yeni tip koronavirüsünglobal olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması temennisinde bulundu.

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