Pegasus raporu:Türkçe anlamayan pilot 6 saniye geç fren yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in raporla ilgili bilgilere yer verdiği haberine göre kazada 6 saniye geç fren yapıldı.

İzmir'den İstanbul'a gelen uçak ıslak piste iniş yapmış ve pistten dışarı çıkarak 30 metre aşağıdaki toprak zemine düşmüştü. Üç parçaya ayrılan uçakta 3 kişi hayatını kaybetmiş uçağın pilotu olay sonrası gözaltına alınmıştı.

Aktarılan son bilgilere göre kule pilota kötü hava koşulları nedeniyle hemen inmemesi gerektiğini söyledi ancak Hollandalı pilot bu uyarıyı anlamadan iniline devam etti. Bu sırada kule de inişi onayladı ancak uçak piste indikten sonra zamanında fren yapmadı.

Yıldırım çarptığı için pilotlar panikledi

Pegasus yetkilileri ortaya çıkan bu rapor hakkında henüz değerlendirmede bulunmazken, raporda uçak pistten çıktığı sırada hızının 60 knot olduğu, hız kesiciler ile itiş gücünü tersine çevirecek olan otomatik sistemlerin kapalı olduğu ve manuel frenlerin devreye sokulduğu belirtiliyor.

Raporda ayrıca inmeden sadece 6 dakika önce uçağa yıldırım çarptığı ve bu nedenle pilotların panikledikleri yer alıyor.