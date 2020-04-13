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Pegasus uçak seferlerini 15 Mayıs'a kadar iptal etti

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Pegasus uçak seferlerini 15 Mayıs'a kadar iptal etti
Pegasus uçak seferlerini 15 Mayıs'a kadar iptal etti

Pegasus Hava Yolları, bütün uçak seferlerini 15 Mayıs'a kadar iptal etti.

Şirket, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 29 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerini iptal etmişti. Son açıklamayla iptallerin Mayıs ortasına kadar uzatıldığı bildirildi.

İptal edilen seferlerden kaynaklı ücretsiz açığa alma işlemlerinin flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Biletinizi açığa almak ücretsizdir. Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz. Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonra ücretsiz iade hakkına sahip olursunuz."

Türk Hava Yolları'nın uçuşları da 1 Mayıs'a kadar iptal.

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