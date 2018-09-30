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Pegasus yolcu uçağı Ercan'a inebilmek için 4 tur attı..

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Pegasus yolcu uçağı Ercan'a inebilmek için 4 tur attı... İnişi yağmur engelledi
Pegasus yolcu uçağı Ercan'a inebilmek için 4 tur attı..

Pegasus yolcu uçağı Ercan'a inebilmek için 4 tur attı... İnişi yağmur engelledi

İstanbul'dan Ercan'a seyahat eden Pegasus havayolarına ait uçak Ercan Havalimanı'^na havada 4 tur attıktan sonra iniş izni alabildi.

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