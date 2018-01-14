  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı

»
Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı
Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra manevra yaparken pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'PC8622' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Uçak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı hava trafiğine kapatılırken; uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililer pistten çıkan uçağın denize düşmesini önlemek için önlem aldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor.

Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Bitcoin için ilk adım11 Ocak 2018 Perşembe 18:48
  • Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye11 Ocak 2018 Perşembe 17:50
  • İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu11 Ocak 2018 Perşembe 12:47
  • Erdoğan'ın Gül'e tepkisi sürüyor10 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
  • HDP, Hasip Kaplan'ın 'eşbaşkan Kürt olacak' çıkışını kınadı10 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
  • Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu09 Ocak 2018 Salı 17:44
  • Bahçeli: 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceğiz09 Ocak 2018 Salı 12:49
  • OHAL bir kez daha uzatılıyor09 Ocak 2018 Salı 12:48
  • Türkiye’de AB üyeliğine destek artıyor09 Ocak 2018 Salı 12:43
  • "Halkbank'a ceza kesilirse Türkiye altı ay içinde felakete sürüklenir"08 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti