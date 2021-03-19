Pegasus'un sitesi flypgs hacklendi!

Türkiye'nin en tecrübeli ve köklü havayollarından biri olan Pegasus'un internet sitesi İllegal Platform adlı grup tarafından hacklendi. Site kısa sürede eski haline geri çevrildi.

Online uçak bileti ve Check-in hizmeti veren Pegasus'un "flypgs" sitesi bugün İllegal Platform isimli bir grup tarafından hacklendi.

Kısa sürede müdahale edilen web sitesi belirli oranda yavaşlatılarak kullanıma açıldı.

Hacklenen sitede kısa süreliğine:

"Hacked By CHE - H.K

Bir ülkede fakirlerin, bebeklerin içecegi sütü, zenginlerin köpekleri içiyorsa o ülkede kapitalizm hakimdir.



Bizler ne ayak takimi olan Anonymous ne de baska bir orgutun alt koluyuz biz illegalplatformuz adimizi saçma salak örgütlerle anmayin."

yazısı paylaşıldı.

İnternet Güvenliği Önemli

Tüm sektörlerin internette ortamında bir sitesi var. Tüm sitelerin güvenlik sertifikaları ve yazılımları. Peki bu güvenlik yeterli mi? Pegasus'un internet sitesinin hacklenmesi sonrası yolculardan bazıları "Kişisel bilgilerimiz çalındı mı?" sorularını sorarken "flypgs" sitesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak internet kullanıcıları ve şirket sahipleri güvenlik önlemlerini gözden geçirmeli.