Pegasus’un Uçuşlarında Rötar Skandalı Devam Ediyor

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye düzenlediği uçuş, kalkış saatinin 22:00’dan 22:30’a ertelenmesinin ardından, 2 saat daha fazladan rötar yapınca yolcular büyük bir sıkıntı yaşadı. Uçak içinde bekleyen yolcular, uzun süreli rötar nedeniyle bunalıma girerken, bazı yolcular da bu duruma sert tepki gösterdi.

Bir Ay Önce Benzer Sorunlar Yaşanmıştı

Bu olay, Pegasus Havayolları'nın son zamanlarda yaşadığı rötar sorunlarının bir devamı niteliğinde. Yaklaşık bir ay önce, Sabiha Gökçen-Dalaman ve Samsun-Sabiha Gökçen uçuşlarında da benzer skandallar yaşanmıştı. Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşunda, Pegasus personellerinin "mesai saati" bahanesiyle uçağı terk etmesi nedeniyle uçuşun 5 saat rötar yapması dikkat çekmişti.

Yolcular, art arda yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle Pegasus'un hizmet kalitesinden endişe duyduklarını ifade ediyor. Şirketin, bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için ne tür önlemler alacağı merak ediliyor.